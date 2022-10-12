مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.