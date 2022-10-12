اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:21 ص
مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين في  حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى اتجاه أسيوط بين هوارة والناصرية وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطنين وإصابة 12 آخرين وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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