مصرع عامل سقط من الطابق السادس أثناء عمله على واجهة برج سكنى بسمنود

الغربية مصطفى عادل

لقي عامل محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس من أعلي برج برج سكني، بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، أثناء عمله على السقالة على واجهة البرج، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شخص من الطابق السادس ببرج سكنى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عمل المتوفي اختل توازنه وسقط أرضا وأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي ووفاته في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.