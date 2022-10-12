مصرع طفلة و3 أشخاص أسفل عجلات القطار خلال عبورهم مزلقان مغلق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى قبل قليل 4 أشخاص من بينهم طفلة مصرعهم عقب إصطدام إحدى القطارات بهم بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج حال عبورهم السكة الحديد لحظة مرور القطار من المزلقان الأوسط دائرة القسم، وهو مغلق حيث تبين أن المتوفين الأربعة من محافظة أسيوط.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قبل قليل بلاغا من الخدمات الأمنية الموجودة لتأمين محطة سكك حديد طهطا والمزلقان الأوسط بدائرة القسم بإصطدام قطار بــ 4 أشخاص حالة عبوره من المزلقان مما نتج عنه وفاتهم وتحويلهم إلى أشلام تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية عقب إنتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعمل المعاينة اللازمة أنه أثناء مرور القطار 2009 أسوان القاهرة من المزلقان الأوسط بمدينة طهطا شمالى سوهاج وحال عبور 4 أشخاص مترجلين أثناء غلق المزلقان إصطدم بهم القطار وحولهم إلى أشلاء وتبين أنهم أ . ع . ع . ح 39 سنة وم . ا . ع عامين، ود . ا . ح . ع 70 سنة، وأ . س . م 42 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

تم رفع أثار الحادث من على شريط السكة الحديد وتجميع أشلاء المتوفين ونقلهم لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.