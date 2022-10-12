محافظ سوهاج يشارك فى فعاليات المؤتمر الإقليمى لجنوب الصعيد

سوهاج عمرو خلف

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد للإعلان عن المشروعات الفائزة بـ "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر بمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، ونواب محافظي قنا وأسوان، والدكتورة هبة مغيب ممثل وزارة التخطيط، والدكتور أحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية.

وفي كلمته التي ألقاها محافظ سوهاج خلال المؤتمر، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، واستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما وجه الشكر إلى محافظة الأقصر على استضافت المؤتمر، مرحبا بالمحافظين المشاركين في الفعاليات، مؤكدا أهمية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، التي يتم تنفيذها برعاية الرئيس، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

كما أشاد المحافظ بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها، مشيرا إلى أن سوهاج لديها الكثير والكثير من الكفاءات القادرة على الارتقاء بجميع القطاعات التنموية، مقدما مقترح تشكيل المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية لمحافظات جنوب الصعيد "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، وذلك لتوحيد الرؤى في التعامل مع التغيرات المناخية يتم عقده كل ستة أشهر في محافظة من المحافظات الأربعة برئاسة المحافظين وعضوية سكرتيري عموم المحافظات والجهات المعنية.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن المشروعات الستة الفائزة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وجاءت المشروعات الفائزة من محافظة سوهاج كالتالي: " في فئة المشروعات كبيرة الحجم فاز مشروع " استكمال وزراعة الغابات الشجرية بالظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج، وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز مشروع " إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة لإنتاج مشتقات البترول " بالظهير الصحراوي لمركز جهينة "وادي الجهينى"، كما فاز في فئة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مشروع " تحويل سيارات القمامة إلى العمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء نظام رقمي لتتبع سيارات نقل القمامة " لتطبيقه بقرى المبادرة، وباقى مراكز المحافظة.

كما فاز في فئة مشروعات الشركات الناشئة مشروع "خط إنتاج بديل الباركية للأرضيات"، وفاز في فئة المبادرات التشاركية المجتمعية غير الهادفة للربح مشروع " تعظيم الاستفادة من مخلفات الترع والمصارف"، وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ فاز مشروع " انتاج الكرتون من مخلفات الورق وزراعة أسطح المنازل".

وفي نهاية المؤتمر قام محافظو "سوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان " بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات التكريم، والتقاط الصور التذكارية معهم.