لغز يحير العلماء.. نفوق مئات الحيتان الطيارة فى نيوزيلندا

كاليفورنيا (أ ش أ)

قالت منظمة إنقاذ الثدييات البحرية التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أن نفوق مئات الحيتان الطيارة فى جزيرة بنيوزيلندا لا يزال يمثل لغزا محيرا للعلماء.

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن مئات الحيتان الميتة التي جرفتها الأمواج على أحد شواطئ نيوزيلندا ستترك لتتحلل بشكل طبيعى على اليابسة.

وتابعت أنه خلال الأسبوع الماضى، جنحت حيتان طيارة جماعية في منطقتين مختلفتين في جزر تشاتام، وهي منطقة نائية بشكل لا يصدق قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا .

ووفقا لمشروع جوناه التابع لمنظمة إنقاذ الثدييات البحرية ، فقد جنح 232 حوتا طيارا في جزيرة تشاتام في 7 أكتوبر، وتبع ذلك أن جنوح 245 حوتا طيارا آخرين بعد ذلك بثلاثة أيام في جزيرة بيت ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحيتان العالقة إلى 477.

وتعد جزر تشاتام نقطة ساخنة التي تجنح بها الحيتان، ولكن السبب لا يزال لغزا للعلماء .

وذكرت صفحة مشروع جوناه عبر فيسبوك أن هذا كان "أحد أكبر وقائع الجنوح الجماعية في نيوزيلندا ."

وتابع أنه في حين أن العديد من الحيتان كانت قد ماتت بالفعل عند وصول رجال الإنقاذ، كان بعضها لا يزال على قيد الحياة. ولكن نظرا لبعد المنطقة، لا تزال جهود الإنقاذ صعبة للغاية .

وأضاف المشروع أن إعادة الحيتان إلى المياه تعد تحديا في حد ذاتها - وغالبا ما يصابوا بالارتباك ويعودون للشاطئ مجددا وبشكل متكرر. وفي هذه الحالات، يتم للأسف إعدام الحيتان الباقية على قيد الحياة بشكل رحيم .

وتابع أن بعد الموقع لا يجعل جهود الإنقاذ صعبة فحسب - بل يعني أيضا أنه من الصعب دفن جثث الحيتان وإزالتها.

وقالت دارين جروفر المديرة العام لمشروع جوناه إن "الطبيعة تقوم بعملية إعادة التدوير بشكل رائع"، مما يعني أن ترك الجثث لتتحلل هو الخيار الأسهل مضيفة أن "كل الطاقة المخزنة في أجسام كل الحيتان ستعود إلى الطبيعة بسرعة كبيرة".

من جانبه قال كولوم براون، الأستاذ في كلية العلوم الطبيعية بجامعة ماكواري، لمجلة نيوزويك الأمريكية إن عملية تحلل هذه الحيتان العديدة "ستجذب بالتأكيد أسماك القرش والقمامات الأخرى إلى المنطقة ".

ويشتهر بأن أسماك القرش البيضاء الكبيرة تحيط هذه المنطقة بالذات - وهو عامل آخر يجعل جهود الإنقاذ صعبة .

وقال براون "سوف يظلون في الجوار لبعض الوقت. وبالطبع الطيور البحرية وربما حتى الحيوانات البرية ستذهب لتحصل على نصيبها من الجثث. ستكون ثروة مطلقة للافقاريات (الديدان والقواقع وسرطان البحر وما إلى ذلك)".

وتابع "ستجري معظم عملية التحلل في غضون أسابيع، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام أو أكثر حتى تتحول الحيوانات إلى عظام. هناك شيء واحد مؤكد، أنها ستنتن مثل أي شيء آخر!".