فيديو يرصد إنقاذ صيادين فى الوقت المناسب من هجوم سمكة قرش

تمكن منقذون من انتشال صيادين كانوا يصارعون خطر الموت غرقا أو قتلا بأسنان أسماك القرش قرب سواحل الولايات المتحدة، وحسب ما نشر موقع "سكاى نيوز"، أن الحادثة وقعت أمام سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية وجرى إنقاذ "3 صيادين محظوظين" من منطقة مليئة بأسماك القرش فى خليج المكسيك.

A fishing boat crew has been rescued after being attacked by a shark.



Two of the three crew members sustained injuries to their hands as they tried to fight off the animals.



