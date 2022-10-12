اليوم السابع
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فيديو يرصد إنقاذ صيادين فى الوقت المناسب من هجوم سمكة قرش

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:13 ص
فيديو يرصد إنقاذ صيادين فى الوقت المناسب من هجوم سمكة قرش عملية الانقاذ
كتبت شيماء عبد المنعم

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تمكن منقذون من انتشال صيادين كانوا يصارعون خطر الموت غرقا أو قتلا بأسنان أسماك القرش قرب سواحل الولايات المتحدة، وحسب ما نشر موقع "سكاى نيوز"، أن الحادثة وقعت أمام سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية وجرى إنقاذ "3 صيادين محظوظين" من منطقة مليئة بأسماك القرش فى خليج المكسيك.

بدأت القصة عندما بدأت قارب الصيد الذى يقلهم فى الغرق عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلى، السبت الماضى، وما زاد فى صعوبة محنتهم أن انقلاب القارب تركهم دون وسائل اتصال.

 

وقال خفر السواحل الأمريكى إن اثنين من الصيادين الثلاثة كانوا يتصدون لأسماك القرش التى حاصرتهما بأيديهم العارية، وذلك لدى وصول مروحية إنقاذ إلى المكان، وفى وقت لاحق، جرت عملية معالجة الصيادين من عضات أسماك القرش، ووصفت حالتهما فى المستشفى بالمستقرة.

 

وبعدما أمضى الصيادون أكثر من 24 ساعة متواصلة فى البحر، كانوا يواجهون خطر الإصابة بانخفاض درجة حرارة الجسم الذى يؤدى إلى الموت ويعرف بـ"هيبوثريميا".

 

وأظهرت لقطات فيديو صورها خفر السواحل الأميركى لحظات حاسمة فى عملية الإنقاذ، حيث اقترب المروحية من الصيادين إلى مسافة قريبة، قبل أن تبدأ عملية انتشال واحد منهم، فيما تمكن قارب تابعة للخفر من إنقاذ الصادين الآخرين، وكان الصيادون يرتدون سترات النجاة عندما جرت عملية إنقاذهم.


هجوم قرش

صيادين

انقاذ صيادين من قرش



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