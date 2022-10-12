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فيديو جديد لـ"معلومات الوزراء" يكشف التداعيات المستقبلية للأزمة الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:12 م
فيديو جديد لـ"معلومات الوزراء" يكشف التداعيات المستقبلية للأزمة الروسية الأوكرانية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجراف يكشف عن الآثار المستقبلية للأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لتقييمات العدد الأول من سلسلة "كيف نفكر للمستقبل؟"، والصادرة عن المركز قبل أيام.
 
وتطرق الفيديو إلى الجوانب المتعلقة بامتداد أجل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية في المستقبل، حيث تتوقع الدراسة، امتداد أجل الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى وإن انتهت العمليات العسكرية على الأرض، بما يفرز 15 تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على العالم، تُنتج 30 تأثيرًا آخرًا بشكل غير مباشر.
 
وأشار الفيديو، إلى أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على دول العالم؛ ومن بينها: ارتفاع أسعار النفط والطاقة والواردات، مقابل تراجع حركة السياحة والإمدادات الغذائية والنمو العالمي والاستثمارات، مع زيادة حدة المواجهات العسكرية والاستقطاب السياسي، وانتهاء الأحادية القطبية، وغيرها من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية.
 

معلومات الوزراء

الازمة الروسية الاوكرانية

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



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