اليوم السابع
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طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للتايكوندو

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:15 ص
طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للتايكوندو الطالبة آية شحاتة
الإسكندرية أسماء على بدر

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فازت الطالبة ايه شحاته بكلية الاداب بجامعة الإسكندرية على الميدالية الذهبية فى البطولة العربية بلبنان للتايكوندو ، وذلك وسط مشاركات عربية مختلفة .
 
يذكر أن هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الذين حققوا مراكز متقدمة فى منافسات، بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين التي تستضيفها مصر حاليا، وتعقد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وهم الطالب عمر العربي بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وأحرز 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، والطالب محمد منتصر بكلية التربية الرياضية بأبى قير وأحرز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، والطالب زياد إبراهيم وأحرز ميدالية ذهبية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح في إحراز البطولات الدولية.
 
تقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول هي الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف.
 

 


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