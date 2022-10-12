طارق الملا يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين "إيجاس" وفانترشال ديا الألمانية

كتبت مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة فانترشال ديا الألمانية للتعاون فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى منطقة امتياز دسوق التى تعمل فيها الشركة الألمانية، ويتم من خلال الخطاب تحديد مجموعة الأنشطة التى يمكن للجانبين العمل عليها فى هذا الإطار والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.

وقع الخطاب الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وسامح صبرى المدير التنفيذى لشركة فانترشال ديا الألمانية بمصر بحضور ماريو ميهرن رئيس الشركة.

ويأتي هذا التوقيع فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع كياناتها وشركائها العالميين وكافة عناصر منظومة البترول المصرية فى العمل المستمر من خلال برنامج تحسين أنشطة الإنتاج، على خفض الانبعاثات الكربونية والتحكم فيها والاستغلال الاقتصادى لغاز الشعلة.