اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لخفض الانبعاثات الكربونية..

طارق الملا يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين "إيجاس" وفانترشال ديا الألمانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:31 م
طارق الملا يشهد توقيع خطاب نوايا للتعاون بين "إيجاس" وفانترشال ديا الألمانية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الألمانى خلال التوقيع
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة فانترشال ديا الألمانية للتعاون فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى منطقة امتياز دسوق التى تعمل فيها الشركة الألمانية، ويتم من خلال الخطاب تحديد مجموعة الأنشطة التى يمكن للجانبين العمل عليها فى هذا الإطار والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.
 
وقع الخطاب الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وسامح صبرى المدير التنفيذى لشركة فانترشال ديا الألمانية بمصر بحضور ماريو ميهرن رئيس الشركة.
 
ويأتي هذا التوقيع فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع كياناتها وشركائها العالميين وكافة عناصر منظومة البترول المصرية فى العمل المستمر من خلال برنامج تحسين أنشطة الإنتاج، على خفض الانبعاثات الكربونية والتحكم فيها والاستغلال الاقتصادى لغاز الشعلة.

البترول

الغاز

وزير البترول

ايجاس

فنترشال ديا الألمانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة