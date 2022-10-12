ضبط 4 مضارب غير مرخصة و3 مخازن مخالفة لتخزين الأرز بدمياط

دمياط معتز الشربيني

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أعمالها لمتابعة منظومة توريد الأرز، حيث أكدت المديرية فى البيان الصادر عنها عن توريد 8000 طن من أرز الشعير بالمضارب الحكومية، كما تم ضبط 4 مضارب تعمل دون ترخيص وأيضا ضبط 3 مخازن سرية لتخزين الأرز وبيعه بالسوق السوداء بمركزى فارسكور وكفر سعد، حيث تم التحفظ على 50 طن من الأرز بتلك المخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.

وعلى جانب آخر، وخلال متابعة الموقف الخاص بحركة السلع بالأسواق فقد تم تحرير 91 محضرا للمحال العامة والمخابز خلال الحملات المُنفذة على مدار يومين، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أمام المواطنين والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى والذبح خارج المجازر وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذا مطابقتها للمواصفات، علاوة على متابعة عملية توريد أرز الشعير بالشون والمضارب الحكومية والتصدى لأى محاولات للاحتكار.