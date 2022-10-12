ضبط شركات تنصب على الطلاب راغبى السفر للدراسة بالخارج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمةحملة أمنية إستهدفت بعض الشركات المخالفة العاملة فى مجال تسفير المواطنين للخارج بغرض العمل أو الدراسة.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد (2) شركة لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله كونه المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وذلك لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، ولقد أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وبسؤاله قرر قيام المذكور بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للسفر بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وإتــخذها وكـراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل أو الدراسة "على خلاف الحقيقة" .

كما ضبط بحوزة المتهمين (عقود سفر – دفاتر استلام نقدية – مستندات خاصة بضحايهما من راغبى السفر للخارج – عملات أجنبية- 2 هاتف محمول).. وبفحص الهاتفين فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية بأسماء الشركتين على شبكة " الإنترنت" ومحادثات نصية بينهما وبين ضحاياهما تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .