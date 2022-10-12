رفع مخلفات قمامة خلال حملات نظافة بمراكز القوصية وساحل سليم والبدارى بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على مواصلة حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة ،وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة المحيطة، لافتاً إلى توفير الإمكانات اللازمة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة بمراكز وقرى المحافظة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز القوصية وساحل سليم والبداري قد شنت عدة حملات للنظافة تحت إشراف مصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ،وأسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري، لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات، والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات مضيفاً أنه تم تسوية وتمهيد عدد من الشوارع بمركز ساحل سليم بعد توصيل مواسير الغاز الطبيعي لتيسير حركة المرور مؤكداً على استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتخلص الآمن من المخلفات والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة.



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز



رفع مخلفات بالمراكز