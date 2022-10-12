رئيس جامعة حلوان يجتمع مع ممثلى التحصيل الإلكترونى ويطالب بحل كافة المشاكل

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع المسئولين عن تكويد مصروفات الطلاب بالكليات، وهدف الاجتماع إلى استعراض أهم المشاكل التى تواجه العاملين بمنظومة التحصيل الإلكترونى بالجامعة، وذلك تأكيدا على خطة التطوير وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو رقمنة الخدمات، لا سيما التحول الرقمى للمدفوعات النقدية،

ومن جانبه شدد الدكتور السيد قنديل على وضع خطة بالحلول أمام كافة المشاكل التى تواجه منظومة التحصيل الإلكترونى بالجامعة، بما يساهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل، لتيسير حصول منتسبى الجامعة على خدمة أفضل، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».

حيث تم إنشاء منظومة التحصيل الإلكترونى بالجامعة بداية من عام 2018 وتم تكليف وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة بتولى مسئولية تأسيس المنظومة وعمل قاعدة البيانات والتواصل مع شركة E-Finance، وقامت جامعة حلوان بإنشاء التحصيل الإلكترونى فى سبيل التيسير على كافة منتسبى الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة لتمكينهم من سداد مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من الجامعة بكل سهولة.

وتعتبر جامعة حلوان من الرواد فى مجال التحصيل الإلكترونى وذلك قبل صدور قرار وزارة المالية بإيقاف التحصيل اليدوى عام 2019، حيث كانت اليه تحصيل المصروفات قبل إنشاء المنظومة تتم بطريقة يدوية، وكانت هذه العملية تمثل مشقة كبيرة جدا للطلاب وتتسبب فى عزوف عدد كبير جدا من الطلاب عن السداد، ولكن فى منظومة التحصيل الإلكترونى، الطالب يدخل على موقع فاتورة

http://app2.helwan.edu.eg/fatoraa/Codesrch.asp

فيحصل من خلاله على كود السداد الخاص به (حيث أن الموقع يعمل طوال 24 ساعة فى اليوم وأيضا أيام الإجازات )، ثم يتوجه بالسداد من خلال أى ماكينة تحصيل إلكترونى، وبذلك يتم تسميع الحركة لدى الجامعة فى ذات الوقت، وهذا الأمر سهل كثيرا على الطلاب فى عملية الرسوم، وزاد من حصيلة موارد الجامعة فى هذا البند

زشارك فى الإجتماع مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، حسن قنديل مسؤول وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة، وبعض من مديرى العموم، ومسئولى التكويد بالكليات.