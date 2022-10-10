اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يجتمع بفريق عمل مركز الحساب العلمى لمناقشة مشروع التحول الرقمي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:17 ص
رئيس جامعة حلوان يجتمع بفريق عمل مركز الحساب العلمى لمناقشة مشروع التحول الرقمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق عمل الحساب العلمى بالجامعة بحضور الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور هابى حسني، والدكتور محمد على صالح والفريق الإدارى للمركز، وأمين مركز الحساب العلمي، ومهندسى المركز لمناقشة مشروع التحول الرقمي.

 

وخلال الاجتماع كلف رئيس الجامعة فريق المركز بعمل حصر شامل لكافة الأجهزة ونقاط الإنترنت والبرمجيات المستخدمة بالكامل بجميع كليات وإدارات الجامعة للوقوف على الوضع الحالى لعملية التحول الرقمى بكل كلية وادارة، وقد تم عرض تصور لخطة التحول الرقمى بالجامعة والهيكل المقترح لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة.

 

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن التحول الرقمى أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة فى المجتمع، واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصر الرقمية، لذا هناك ضرورة لمواكبة جامعة حلوان لهذا التطور، وان تخطو خطوات سريعة فى مجال التحول الرقمي، لخلق بيئة تكنولوجية متميزة لكافة فئات المجتمع الجامعى والمستفيدين من المجتمع الخارجى.

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

فريق عمل مركز الحساب العلمى
فريق عمل مركز الحساب العلمى
 

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التحول الرقمى



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