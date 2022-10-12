رئيس جامعة بنى سويف يشهد فعاليات ورشة عمل الشمول المالى بكلية التجارة

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات ورشة عمل عن موضوعات الشمول المالي والحوكمة والفاتورة الإلكترونية، والتي نظمتها الإدارة المركزية للمديرية المالية ببني سويف بالتعاون مع كلية التجارة بحضور الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي خيري حسن مدير الإدارة المركزية بالمديرية المالية، محمد سليم أمين عام الجامعة ومسؤولي الدفع والتحصيل الإلكتروني على مستوى المحافظة.



وخلال كلمته، أكد الدكتور منصور حسن على أهمية موضوع ورشة العمل والذي يتماشى مع سياسة الدولة لتحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية العالمية السريعة والتي يجب مواكبتها لتحقيق الاحتياجات التنموية للمواطنين، مشيراُ إلى أن جامعة بني سويف تعد من أولى الجامعات التي اهتمت بملف التحول الرقمي وطبقته على أرض الواقع على مستوى كافة المعاملات المالية.



من جانبه، توجه خيري حسن بالشكر إلى الدكتور منصور حسن على استضافت الجامعة للفعاليات التي تنظمها وزارة المالية للعاملين على مستوى المحافظة، مثمناً التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة على مستوى كافة المجالات وخاصة مجال التدريب.



