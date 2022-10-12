وطالب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته -حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- من الناخبين البقاء في منطقة الدائرة الانتخابية التي يصوتون فيها "إلى أن يتم حسم النتيجة"، قائلا -في تجمع حاشد أمام مؤيديه في بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول الواقعة جنوب البلاد- إن "النتيجة ستكون تلك التي نأمل فيها جميعًا، لأن الجانب الآخر (اليسار) لا ينجح في جمع أحد.. نحن نشك في ذلك".

وحصل الرئيس اليميني المنتهية ولايته في الدورة الأولى على 43,2% من الأصوات وحل في المرتبة الثانية بينما حصل الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على 48,4% من الأصوات وهو المرشح الأوفر حظًا للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.