شكك الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو اليوم الأربعاء، مجددا فى شرعية النظام الانتخابى فى البرازيل قبل الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسى التى ستجرى يوم 30 من الشهر الجارى.
وطالب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته -حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- من الناخبين البقاء في منطقة الدائرة الانتخابية التي يصوتون فيها "إلى أن يتم حسم النتيجة"، قائلا -في تجمع حاشد أمام مؤيديه في بيلوتاس بولاية ريو جراندي دو سول الواقعة جنوب البلاد- إن "النتيجة ستكون تلك التي نأمل فيها جميعًا، لأن الجانب الآخر (اليسار) لا ينجح في جمع أحد.. نحن نشك في ذلك".
وحصل الرئيس اليميني المنتهية ولايته في الدورة الأولى على 43,2% من الأصوات وحل في المرتبة الثانية بينما حصل الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على 48,4% من الأصوات وهو المرشح الأوفر حظًا للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة