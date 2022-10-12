دورة تدريبية للأطباء والطبيبات البيطريين بالأقصر حول التحسين الوراثى للثروة الحيوانية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فعاليات دورة تدريبية للأطباء والطبيبات البيطريين بالمحافظة، وذلك حول تقديم الخدمات والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وبالاشتراك مع الدكتور سيف النصر عبد القادر نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم عمل دورة تدريبية للأطباء والطبيبات البيطريين، حاضر خلالها الدكتور علاء زين العابدين عميد كلية الطب البيطري الأسبق جامعة سوهاج، وأستاذ التناسليات والتلقيح الصناعي والسونار، حيث تستمر الدورة التدريبية لمدة يومين، وذلك من رفع كفاءة الأطباء والطبيبات البيطريين بالأقصر، وتقديم الخدمة للمواطنين والتحسين الوراثي الثروة الحيوانية، بحضور كل من المهندس رفعت محمد علي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور عماد عبدالله مدير التغيرات المناخية بالأقصر، وبحضور لفيف من الأطباء والطبيبات البيطريين بالأقصر.

فيما كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وتم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من كل من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت ورئيس اللجنة، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت.



حضور فعاليات دورة تدريبية للأطباء والطبيبات البيطريين بالأقصر



دورة تدريبية حول تقديم الخدمات والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية