اليوم السابع
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حبس المتهمين بالاعتداء على شاب بسبب "الحمام" فى مدينة 6 أكتوبر 4 أيام

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:01 ص
حبس المتهمين بالاعتداء على شاب بسبب "الحمام" فى مدينة 6 أكتوبر 4 أيام حمام - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على شاب بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر، بعد اتهامه لهم بسرقة حمام يقوم بتربيته، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تشاجروا معه، واعتدوا عليه بسلاح أبيض، بسبب اتهام المجني عليه للجناة بسرقة حمام يقوم بتربيته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


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