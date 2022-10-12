حازم متولى ردًا على الاستحواذ على شركات مصرية: مهتمون بالاستثمار فى مصر

رسالة دبي – هبة السيد

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، ردًا على سؤال "اليوم السابع" حول نية الشركة الاستحواذ على حصص بالشركات المصرية، إن الشركة مهتمة بزيادة استثماراتها في السوق المصري، وذلك لإيمانها بأن السوق المصري لديه أساسياته قوية حتى التحديات التي يمر بها في الوقت الحالي سيتم تجاوزها.

وردًا على نية صندوق الاستثمار الإماراتي ضخ استثمارات في مصر، أوضح "متولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبي 2022، أن شركة اتصالات تتبع هيئة الاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبي، والتي تضع أسس اقتصادية للفرص الاستثمارية، وزيادة القيمة التي ستحققها عقب الاستحواذ أو التعاون، مضيفًا أن الشركة تعمل على عقد شراكات أو الاستحواذ على شركات مصرية أو إنشاء شركة جديدة مع شركات آخرين في السوق.