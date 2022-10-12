جولة لمحافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة وغلق المحال

فريق المحافظات

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك التأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع حديقة الحيوان للإطمئنان على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.



انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحور المرورى الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق والذى يشمل إقامة حوائط سانده وأعمال رصف وذلك للربط بين طريق السنبلاوين / الزقازيق وإمتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



كما حرص المحافظ على تفقد شارع السلام للوقوف على انتظام سير الحركة المرورية بالشارع بعد توحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق السيولة المروريه المطلوبه وتخفيف حدة الزحام بشوارع المدينة.



شهدت جولة محافظ الشرقية متفقد أعمال الرصف والتطوير الجاريه بطريق بحر شيبه الرابط بين امتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يُساهم فى فك الإختنافات المرورية بمناطق القوميه والغشام وشوارع طلبه عويضه والسلام وعمر شاهين وإمتداده من ناحيه موقف المنصورة وصولًا لطريق الزقازيق / ميت غمر.



توجه محافظ الشرقية لشارع طلبه عويضة لمتابعة انتظام حركة السيارات بعد أن تم توحيد الاتجاه تنفيذًا للمخطط المرورى الجديد بمنطقتى القومية وفلل الجامعة لتخفيف حده الزحام داخل المدينة ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.



اطمأن المحافظ من مدير إدارة المرور على الانتهاء من تركيب اللافتات الإرشادية والعلامات المرورية ومطبات الشوكة والتى تمنع السيارات من السير عكس الإتجاه وكذلك انتظام الحركة المرورية بالشارع وإلتزام السائقين وأصحاب السيارات بتعليمات رجال المرور.



أشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالشوارع التى تشهد أعمال رصف وتطوير وتجميل وتوحيد اتجاه للتأكد من التزام السائقين وأصحاب السيارات بالمسارات المروريه الجديدة.



وخلال جولته بشوارع المدينة إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لأرائهم فى أعمال التطوير والتجميل التى تشهدها مدينة الزقازيق، مؤكدًا أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل وتسير بخطى متسارعة لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها.



رافق المحافظ فى الجولة اللواء أسامة غريب مدير إدارة المرور والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان.