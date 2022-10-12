اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:59 ص
جهاز الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملية إرهابية على محطة النقل بمقاطعة بريانسك الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عملية إرهابية كانت تخطط لاستهداف محطة لوجيستية للنقل في مقاطعة بريانسك.

وحسب موقع سبوتنيك، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "أحبط الجهاز عملية إرهابية كان يخطط للقيام بها مواطن أوكراني على إحدى محطات النقل واللوجستيات في بريانسك ونتيجة لمجموعة من التدابير، تم اعتقال المواطن الأوكراني من مواليد عام 1967 والذي عمل بناء على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، حيث وصل من كييف عبر إستونيا إلى إحدى المناطق الحدودية لروسيا وأنشأ مخبأ خاصا لصنع مكونات العبوات الناسفة".

وأضاف البيان أن المواطن الأوكراني المتهم قام بتجميع عبوة ناسفة مرتجلة (IED) وأجرى بعد ذلك استطلاعًا على أحد مستودعات شركة النقل والخدمات اللوجستية من أجل زرع عبوة ناسفة وتنفيذ انفجار قوي.

وتابع البيان "ضبطت عبوة ناسفة صنعها وزنها حوالى ثلاثة كيلوجرامات وتحتوي على مادة تي ان تي وكذلك وسيلة اتصال للحفاظ على الاتصال بضباط ادارة امن الدولة الأوكراني.

 


الأمن الفيدرالي الروسي

مقاطعة بريانسك

الارهاب

المخابرات الأوكرانية



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