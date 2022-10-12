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جبهة البوليساريو تعلن عن استهداف مواقع جديدة للجيش المغربي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:00 ص
جبهة البوليساريو تعلن عن استهداف مواقع جديدة للجيش المغربي الجيش المغربى
كتب : أحمد علوى

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أعلنت جبهة البوليساريو، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت مواقع للجيش المغربي بعدة قطاعات.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت البوليساريو في بيان أن الجيش قصف منطقة كلب النص قطاع أوسرد، وتمركزات للجيش المغربي بمنطقة أعكد أركان قطاع المحبس.

وأضافت الجبهة أنه تم استهداف تواجدات للقوات المغربية بمنطقة لعكد قطاع المحبس، وبمنطقة أزمول أم خملة قطاع أم ادريكة.

كما أعلنت استهداف مقر قيادة تدخل سريع التابعة للفيلق السابع والأربعين بمنطقة تاواراشيت قطاع أم ادريكة.

وأشارت إلى أن الجيش شن ضربات يوم الاثنين على مواقع القوات المغربية بقطاع الفرسية وبمناطق أوديات الشديدة والفيعيين .

 

 


البوليساريو

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