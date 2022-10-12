اليوم السابع
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جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لـ"العصا البيضاء"

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:47 م
جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لـ"العصا البيضاء" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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احتفلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، باليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يحتفل به العالم 15 أكتوبر من كل عام، وشارك قسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الدكتورة هبة أبو النيل عميد الكلية، أبناء إحدى جمعيات المكفوفين احتفالاتهم والعمل علي رفع معنوياتهم، والتوعية بحقوقهم، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد علام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الشهاوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإعاقة البصرية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية، وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة.

وأشارت الدكتورة هبة أبو النيل عميد الكلية، أن الاحتفال شمل عرض نموذج وتجربة نجاح المعيدة شيماء محمد فوزي من ذوي الإعاقة البصرية كي تكون قدوة ومثال للتحدي للطلاب.

الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء
الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء

 

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

 

طلاب جامعة بنى سويف
طلاب جامعة بنى سويف

 

مدرسة النور
مدرسة النور

 


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