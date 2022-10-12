جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لـ"العصا البيضاء"

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية، وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة.

وأشارت الدكتورة هبة أبو النيل عميد الكلية، أن الاحتفال شمل عرض نموذج وتجربة نجاح المعيدة شيماء محمد فوزي من ذوي الإعاقة البصرية كي تكون قدوة ومثال للتحدي للطلاب.



الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء



رئيس جامعة بنى سويف



طلاب جامعة بنى سويف