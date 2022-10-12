جامعة أسيوط تشدد على ضرورة تأصيل مفهوم البحث العلمى

فريق المحافظات

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة بسلسلة الندوات التى يعقدها مكتب التايكو بجامعة أسيوط ضمن المشروع القومى لإنشاء وتوطين مكاتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار وملحقاتها بالجامعات المصرية، والدور الذى يقوم به فى تأصيل مفاهيم البحث العلمي وطرق الحصول علي أقصى دعم ممكن له مع التسويق له ووضعه حيز التنفيذ ودعا أبناء الجامعة إلى الاهتمام بهذه اللقاءات لما لها من أهمية في دفع عجلة البحث العلمى إيمانا من إدارة الجامعة بأن الأمم لا تتقدم إلا بالبحث العلمى.



جاء ذلك تعقيبا على افتتاح ورشة العمل الثانية تحت عنوان "قطاع الدراسات العليا والبحث العلمى والملكية الفكرية"التى تعقد ضمن سلسلة ورش العمل الذى يعقدها مكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع أحد مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة أسيوط وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى زيدان مدير وحده نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU ومدير مكتب التايجو TICO بجامعة أسيوط ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحاضر فيها الدكتور عثمان عبد القادر رئيس قسم قانون المرافعات بجامعة أسيوط.





وأكد الدكتورأحمد عبد المولي إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمى وتسعى جاهدة على تذليل كل الصعاب والمعوقات التى قد تقف أمام دفع عجلة البحث العلمى، مشيرا إلى أن جامعة أسيوط قد حققت مركزا متقدما دوليا فى العام الماضى 2021 فى تصنيف شنغهاى العالمى للجامعات الذى يعتمد على اداء البحوث العلمية فقد احتلت المركز الـ 301 - 400 فى مجال العلوم الهندسية والـ 401 - 500 في مجال الصيدلة ودعا أيضاً في كلمته عناصر العلمية التعليمية إلى ترسيخ أسلوب البحث العلمي واتخاذه أسلوب حياة.





أشار الدكتور حمدى زيدان فى كلمته إلى أن الهدف من إنشاء مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا "تايكو" بجامعة أسيوط، هو توفير فرص حقيقية للمبتكرين والمبدعين وأصحاب الأفكار الريادية وتقديم الدعم للباحثين فى إدارة ومتابعة المشروعات البحثية، وإنشاء قواعد بيانات تضم الابتكارات وبراءات الاختراع إلى جانب مساعدة الباحثين على تسجيل الملكية الفكرية لأبحاثهم وتسويقها كما تعمل على دعم وزيادة وعى الباحثين فى مجال ريادة الأعمال وتوطين الصناعات المصرية المحلية لتنمية الاستثمار.





وأشار الدكتور عثمان عبد القادر أن ورشة العمل تدور حول قطاع الدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمى فى جامعة اسيوط وتناقش الملكية الفكرية وحقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.