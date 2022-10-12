اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بمراكز محافظة بنى سويف

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:32 م
توقيع بروتوكول تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بمراكز محافظة بنى سويف جانب من الحدث
بنى سويف هانى فتحى

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وشركة مقاولات، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من طرق وشوارع المحافظة.


وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة والشركة، يتضمن تنفيذ 3 عمليات، لرصف وإعادة رصف 60 شارعاً وطريقاً بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيهاً وبأطوال 37 كيلومترا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والمشتركات الخاصة بها، ضمن خطة العام المالي الحالي 2022/2023، حيث تشمل العملية الأولى مراكز: بني سويف، وناصر الواسطى، فيما تشمل العملية الثانية مركز أهناسيا، بينما تتضمن العملية الثالثة  مراكز: ببا، والفشن، وسمسطا.
 


محافظة بنى سويف

توقيع بروتوكول

الخطة الاستثمارية

مجال الرصف



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