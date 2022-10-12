توقيع الكشف الطبى المجانى على 50106 مواطنين فى محافظة سوهاج

الرعاية الصحية الأساسية أصبحت حق مكفول لكل مواطن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس من خلال القوافل الطبية المجانية فقط ولا من خلال مبادرة 100 مليون صحة ولكن جاءت الرعاية الصحية للقرى الأكثر احتياجا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أستهدفت فئات من المجتمع كانت مهمشة لعقود سابقة الخدمة الطبية أصبحت تقدم لهم بأماكن إقامتهم داخل القرى التى يعيشون فيها بل أن تلك القوافل كانت تتواجد فى نفس الشوراع التى بها منازلهم.

من جانبها وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستهداف القرى الأكثر إحتياجا من خلال القوافل الطبية المجانية نفذت مديرية الصحة والسمان بسوهاج خلال النصف الأول من عام 2022 بإجمالى 50 على مستوى المحافظة حيث تم توقيع الكشف الطبى على 50 ألفا و106 مواطنين ومواطنه داخل تلك القرى وتقديم كافة أوجة الرعاية اللازمة لهم بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار النجار، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق والقرى والنجوع النائية وأنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتوفير خدمة طبية متميزة ومتكاملة حيث شملت كافة التخصصات ويتم عقد ندوات تثقيف صحى وتواصل مجتمعى خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القري.