اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:18 م
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توفير خدمات عاجلة لقرى شمال سيناء بتوجيهات التضامن الاجتماعى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 04:07 م
توفير خدمات عاجلة لقرى شمال سيناء بتوجيهات التضامن الاجتماعى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت قرى  بشمال سيناء تكاتف جهود  مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة فى توفير خدمات عاجلة للأهالى تحت رعاية واشراف وزارة التضامن الاجتماعى.


قال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بإحدى  الجمعيات الأهلية العاملة على توفير الخدمات فى بيان صحفى ، انه تنفيذا  لتوجيهات القيادة السياسية ودعم الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى ومتابعة اللواء  محمد عبد الفضيل شوشة   محافظ شمال سيناء ، تم تنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة لقرى وتجمعات مركزى الشيخ زويد ورفح.


أشار إلى أنه تم إصلاح وصيانة بئر مياه بتجمع أبو اسبيتان خلف حى أبو رفاعى بمدينة الشيخ زويد يخدم البئر 5 أسر بمتوسط 25 فردا، والمشاركة فى دعم الأسر بتجمع الدراوشة وأبو فرج بقرية الشلاق – مركز الشيخ زويد للاستعداد لفصل الشتاء بـ 30 خزان مياه سعة 1000 لتر لعدد 30 أسرة، ودعم الأسر بتجمع الجهنيين والدعيسى والهواشلة بقرية الجورة – مركز الشيخ زويد للاستعداد لفصل الشتاء بعدد 30 خزان مياه سعة 1000لتر لعدد 30 اسرة، والتدخل العاجل فى حالة حريق حدث لإحدى الاسر بمركز بئر العبد من خلال توفير ادوات معيشة .



 


شمال سيناء

الشيخ زويد

التضامن الإجتماعى



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