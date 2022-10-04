8 معلومات حول تطوير مصانع كيما للأسمدة والكيماويات بأسوان.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما ، أن خطط التطوير والتحديث مستمرة لمواكبة التطور العالمى في صناعة الأسمدة لا سيما في ظل ارتفاع الطلب الكبير على السماد وارتفاع سعره عالميا، ما يمهد لزيادة صادرات مصر وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف رضوان لـ" اليوم السابع"، أن توريد 55% من انتاج مصانع الشركة لوزارة الزراعة بسعر مُدعم، أقل من سعر التكلفة ، يمثل صعوبة في هذه الفترة، حيث أن الشركة عليها ديون وعمالة زائدة، بالإضافة إلى الإهلاك السنوي، الذي يُمثل 500 مليون جنيه خصمًا من الميزانية ، وبالتالي لابد أن يُعامل المشروع برعاية كاملة، ويجب ألا يكون دعم قطاع الزراعة على حساب الصناعة، والحل هو تحرير سعر السماد.

تعرف على 8 معلومات حول تحديث وتطوير المصانع، وفقا لبيانات الشركة للبورصة المصرية:

1 - قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تعديل العمر الإنتاجي لمشروع الأمونيا/يوريا ليصبح 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا.

2 - مجلس الإدارة قرر اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة بشأن بيع الأراضي غير المستغلة.

3 - قررت تجديد عقد التشغيل والصيانة لمصنع الأمونيا/ يوريا لمدة عامين مع شركة تكنومونت الإيطالية اعتبارًا من 25 يونيو الماضي.

4 - تقرر تجديد وثيقة التأمين لمصنع الأمونيا/يوريا مع شركة مصر للتأمين لمدة عامين اعتبارًا من 26 يونيو الماضي وحتى 26 يونيو 2024.

5 - تقرر تجديد عقد الصيانة لأجهزة مصنع الأمونيا/يوريا مع شركة شنايدر اليكتريك لمدة عامين اعتبارًا من 1 يوليو الماضى.

6 – حققت أرباحاً بلغت 689.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

7 - ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

8 - أرجعت الشركة تحولها للربحية لزيادة إيرادات المبيعات بقيمة 2.29 مليار جنيه، وزيادة في قيمة إيرادات الاستثمار بقيمة 31 مليون جنيه، وانخفاض الفوائد المدينة بقيمة 130 مليون جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بقيمة 2.7 مليون جنيه.