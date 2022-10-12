تعرف على قائمة السلع التى ساهمت فى ارتفاع صادرات مصر يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت قيمـة الصادرات وسجلت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو الماضي، مقابل 3.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، بنسبة زيادة بلغت 2.2٪

وعزا التقرير الشهري لنشرة التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع ومنها منتجات البترول وبلغت قيمتها نحو 690 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 364.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 89.4٪، والأسمدة وبلغت قيمتها 194.8 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 182.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 6.7٪، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4٪، وفواكه الطازجة بقيمة بلغت 47.8 مليون دولار، مقابل 42.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت نحو 11.4٪.

وفى المقابل تراجعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال نفس الفترة، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "بترول خام بنسبة 30.5٪، ملابس جاهزة بنسبة 0.1٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.6٪، وسجاد وكليم بنسبة 19.7٪".

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجاري في شهر يوليو الماضي، وبلغت نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 28.7٪.