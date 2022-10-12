تركيب أعمدة كهرباء لإنارة الطرق والمداخل الرابطة بين قرى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

وجهه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بإستمرار تنفيذ اعمال الخطة المتكاملة لزراعة أعمدة الكهرباء، من المرفوعات الغير مستغلة بنطاق مركز المنصورة، لرفع كفاءة الإنارة علي الطرق الرابطة بين قري المركز بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء والمجتمع المدني، وذلك بإشراف رئيس مركز ومدينة المنصورة.



وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، انه في اطار الخطة المذكورة تم متابعة الأعمال بقطاع الكهرباء لانارة مداخل الطرق الرابطة فيما بين القري، مشيرة الي انه تم متابعة أعمال زراعة 32 عامود من المرفوعات بطريق كوم الدربي _تلبانه بالمنحنيات، وسيتم تباعا زراعة أعمده إنارة بطرق ميت الأكراد _تلبانه، وطريق تلبانه من البنزينه حتى مستشفى أصدقاء المرضى، وطريق كفر الامشوطي باجمالي 109 عامود ،واكدت انه سيتم زراعة باقي الأعمدة لمعظم المداخل، الرابطه بين القرى ومداخل المقابر بالوحدات،وذلك لتعظيم الاستفادة من أعمدة الإنارة العامه علي الطرق وللصالح العام.



وقالت "المزين" ان ذلك يأتي استكمالا لأعمال الخطة المشار اليها، لإنارة جميع مداخل القري بنطاق مركز المنصورة، تنفيذا لتعليمات "محافظ الدقهلية" باستغلال 250 عامود كهرباء، من المرفوعات والرواكد الغير مستغلة منذ سنوات بالوحدات المحلية، علي مستوي المركز في هذا الشأن.



وأكد " مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.







































