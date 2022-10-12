اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:56 م
أكرم القصاص
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بيلاروسيا تنظم احتفالية بمناسبة 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:36 م
بيلاروسيا تنظم احتفالية بمناسبة 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف
(أ ش أ)

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صرح سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى تيرتنتييف بأن السفارة ستنظم غدا الخميس، لقاء رسميا فى مدينة الغردقة مع ممثلى الجالية البيلاروسية المقيمين بصفة دائمة فى مصر والمواطنين المصريين، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا.

وأضاف سفير بيلاروسيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن الاحتفال سيتضمن معرضا لأعمال الصور الفوتوغرافية للمواطنين البيلاروس، وبرنامج الحفل الموسيقي الذي يؤديه أطفال من البلدين، ومجموعات إبداعية من الغردقة.

 


مصر

بيلاروسيا

سفير بيلاروسيا فى القاهره

العلاقات المصريه البيلاروسيه



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