اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

براتب 2200 جنيه وتأمين طبى واجتماعى.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:34 م
براتب 2200 جنيه وتأمين طبى واجتماعى.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل مساعدين كاشير بفروع هايبر ماركت بأكتوبر.
 
 

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم للوظائف، وجاءت كالآتي:

-المؤهل بداية من ابتدائي حتى ثانوي.
 
-السن من 18 إلى 35 
 
-ذكور فقط
 
-8 ساعات عمل
 
-المرتب 2200 جنيه ثابت + تبس
 
-تأمين طبي واجتماعى
 
 
وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".
 

فرص عمل

وظائف خالية

وظائف

فرصة عمل

تشغيل الشباب

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة.. وتوجيهات للمديريات بمتابعة استلام الوظائف

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:48 م

وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 3500 جنيه

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:39 م

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المؤتمر الاقتصادى يوفر فرص عمل ويحد من البطالة

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:01 ص

مبادرة ابدأ: نستهدف توطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:00 م

بمرتب 3000 جنيه.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:43 م

فرص عمل سائقين فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:46 م

محمود محيى الدين: التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يسهم فى خلق فرص عمل جديدة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:23 م

أسوان تستعد لاستضافة مهرجان التمور الدولى.. المحافظة: إنتاجنا السنوي يصل لأكثر من 120 ألف طن من 2.2 مليون نخلة.. والمواطنون: فرصة كبيرة لترويج المنتج وإقامة مصانع متخصصة وتوفير فرص عمل.. صور

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة