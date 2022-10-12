براتب 2200 جنيه وتأمين طبى واجتماعى.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل مساعدين كاشير بفروع هايبر ماركت بأكتوبر.

وحددت محافظة الجيزة شروط التقديم للوظائف، وجاءت كالآتي:

-المؤهل بداية من ابتدائي حتى ثانوي.

-السن من 18 إلى 35

-ذكور فقط

-8 ساعات عمل

-المرتب 2200 جنيه ثابت + تبس

-تأمين طبي واجتماعى

وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".