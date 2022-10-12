انطلاق حملة الكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بالمنوفية السبت

المنوفية - محمد فتحى

أعلن إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت الموافق (15) أكتوبر الجارى 2022 إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادى" ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالريف والحضر بنطاق المحافظة.في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



حيث أوضحت الدكتورة مها أبو الغار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنوفية أن إجمالى عدد الطلاب المستهدفين بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بلغ (101) ألف طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وبناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات والوصول إلى مجتمع خالى من فيروس سى ، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الكشف من خلال (18) فرقة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان ، كما أوضحت أنه سيتم إجراء المسح الطبي الشامل للطلاب لقياس الوضع الصحي لهم ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحتهم من خلال فريق طبى متخصص للكشف عن فيروس سى، فضلاً عن صرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية بجميع المدارس لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.