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انخفاض حرارة وفرص أمطار وشبورة وعدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:33 م
انخفاض حرارة وفرص أمطار وشبورة وعدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل،  حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية 
 
- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد 

-  الأربعاء 12 أكتوبر:

شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة 
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى 

- الخميس 13 أكتوبر:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى 

-  الجمعة 14 أكتوبر:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- السبت 15 أكتوبر:

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

 


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