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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لمنتصف الأسبوع والصغرى بالقاهرة 22 درجة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:40 م
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة لمنتصف الأسبوع والصغرى بالقاهرة 22 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بالجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تبدأ بداية الأسبوع المقبل.
 
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع المقبل كما يلى:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 21 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  22 درجة
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

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