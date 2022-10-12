انخفاض الحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 21

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.