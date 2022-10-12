اليوم السابع
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انخفاض أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:22 م
انخفاض أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار النفط
كتبت-مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع صعود الدولار وسط مخاوف تتعلق بالطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أي 0.5 %،  لتصل إلى 83ر93 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا، أي 0.5% لتبلغ 81ر88 دولار للبرميل.
 
وعلى صعيد المعروض، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل في السابع من أكتوبر الجاري بعد تراجعها في الأسبوعين الماضيين.
 
وأعلن إيريك سيليني من الاتحاد العمالي العام في فرنسا انضمام مصفاة النفط الرئيسية في "دونج" (بشمال غرب فرنسا) لإضراب عمال مصافي شركة "توتال إنرجي" الفرنسية وذلك للمطالبة بتحسين أجورهم في جميع المواقع المعنية .
 
وقال "سيليني" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن العمال في مصفاة "نورماندي" بالقرب من لوهافر (الأكبر في فرنسا) و مستودع وقود "فلاندرز" بالقرب من دونكيرك (شمال) ومصفاة "لاميد" بوش دي رون ومصفاة نفط في ضاحية "فيزين" بالقرب من مدينة ليون الفرنسية يواصلون إضرابهم .

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