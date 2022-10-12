اليونان ترحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

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رحبت اليونان بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيسهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان أوردته وكالة أنباء /أثينا - مقدونيا/ اليونانية، اليوم الأربعاء أن "اليونان ترحب بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم حدود مناطقهما البحرية، بوساطة من الولايات المتحدة وبشكل خاص من المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة العالمية عاموس هوشستين"، مشددة على أن "هذا الاتفاق سيسهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه بالفعل سلسلة من التحديات".

وأضافت الوزارة أن هذا الاتفاق "يشير إلى أن حل الخلافات بين الدول فيما يتعلق بترسيم حدود المناطق البحرية ممكن فقط من خلال احترام القانون الدولي. لذلك، فهو مثال يجب على جميع دول المنطقة أن تحذو حذوه".

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس ميشال عون تسلم صباح اليوم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الاتفاق مرض بالنسبة للبنان ويحفظ حقوقها وثرواتها