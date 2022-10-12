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اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل 10 آلاف سائح على متن 76 رحلة طيران دولية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:26 ص
اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل 10 آلاف سائح على متن 76 رحلة طيران دولية مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، 76 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء،10 رحلات طيران دولية ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى بعد غدًا الجمعة، وذلك مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بالبحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.


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