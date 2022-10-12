الولايات المتحدة والنرويج تؤكدان التزامهما بأمن أوروبا وضمان أمن الطاقة

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أكدت الولايات المتحدة والنرويج عمق علاقاتهما الثنائية والتزامهما بأمن أوروبا وضمان أمن الطاقة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيرته النرويجية أنكن هويتفيلدت في واشنطن العاصمة.

وشكر بلينكن، بحسب البيان، هويتفيلدت على المساعدة الإنسانية والأمنية المستمرة التي تقدمها النرويج لأوكرانيا.

كما ناقش الدبلوماسيان سبل التعاون في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الحفاظ على منطقة القطب الشمالي سلمية ومستقرة ومزدهرة وتعاونية.

وفي السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفلدت أعربا خلال اجتماعهما عن قلقهما إزاء الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا ومحاولات الكرملين "غير المشروعة" لضم الأراضي الأوكرانية.

وشدد سوليفان وهويتفيلدت على التزامهما المستمر بمحاسبة روسيا على أفعالها وتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية للدفاع عن نفسها.

وأكد المسؤولان أهمية حماية البنية التحتية للطاقة الحيوية وضمان أمن الطاقة في أوروبا، وتبادلا الآراء بشأن قضايا الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.