الملكة إليزابيث تتسبب فى رفع مبيعات مربى البرتقال.. "التايمز" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت مبيعات مربى البرتقال الشهر الماضي في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي أعلنت حبها لهذا النوع من مربى الفاكهة قبل أشهر فقط من وفاتها في مسرحية هزلية مع الدب بادينجتون.

نما الطلب على المنتج - الذي يصنع عادة من الحمضيات مثل البرتقال أو الليمون الحامض - بنسبة 20 فى المائة تقريبًا بعد وفاة الملكة فى 8 سبتمبر، وفقًا لشركة البيانات والاستشارات كانتار.

وربطت الشركة هذه الزيادة بالأشخاص الذين يحبون الملكة الراحلة عندما تركت حشود من الناس أواني مربى البرتقال وسندويشات مربى البرتقال، كإشادة ، مما دفع المسؤولين في الحدائق الملكية لمطالبة الزوار بعدم ترك الأطعمة.

ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، قامت Kantar بهذا الاكتشاف أثناء التحقيق في سلوك المتسوقين البريطانيين وسط أزمة تكلفة المعيشة الوطنية ، حيث ارتفع تضخم أسعار البقالة إلى 13.9 % - وهو رقم قياسي منذ أن بدأت الشركة أسلوبها في تتبع الأسعار خلال الانهيار المالي لعام 2008.

وقالت الشركة: "كان من بين أبرز البيانات هذا الشهر الزيادة في مبيعات مربى البرتقال بنسبة 18% حيث قدمت الأمة احترامها للملكة".

خلال احتفالات الملكة باليوبيل البلاتيني في يونيو، اكتشف الناس عشق الملكة الراحلة لتناول وجبتها الخفيفة من ساندويتشات مربي البرتقال، حينما قال الدب بادينجتون الملكة اليزابيث خلال المسرحية اثناء تناولهما الشاي: " ربما ترغب في ساندويتش مربى البرتقال أحتفظ دائمًا بواحد لحالات الطوارئ".

وردت الملكة على الدب: "وأنا كذلك" قبل أن تفتح حقيبتها السوداء الشهيرة. قالت وهي ترفع شطيرة ، "احتفظ بها هنا"، مضيفة "لاحقًا"، وهذه الكلمات - "لاحقًا" - سرعان ما تم تبنيها من قبل العديد من الناس في حداد على الملكة.

كتب الكثيرون العبارة على ملاحظات مكتوبة بخط اليد مع مربى البرتقال والشطائر التي تركوها للملكة.