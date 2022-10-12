المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاملين بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، محجوب

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر ، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن " علاء ب ش م " مقيم العاشر و" وائل ص م ع " مقيم دائرة قسم ثانى العاشر بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتربح.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة،تمكنت مأمورية قادها العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط المتهمين بحوزتهما أسطوانة دائرية لجوهر الهيروين المخدر وكيس شفاف بداخله جوهر الميثامفيتامين المخدر، بإجمالى أوزان 205 جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.