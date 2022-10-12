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المديريات توجه المدارس بتفعيل واستخدام السبورات الذكية بالفصول

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:07 ص
المديريات توجه المدارس بتفعيل واستخدام السبورات الذكية بالفصول السبورة الذكية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية المدارس بتفعيل واستخدام السبورات الذكية بالفصول لتفعيل حصص المشاهدة للطلاب، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال السبورة الذكية، أو "الداتا شو"، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

التربية والتعليم

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