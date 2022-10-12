المتهمة بقتل الطفلة رودينا بأبو النمرس: قتلتها وأنا مش حاسة بنفسى

كتب سليم على

أدلت المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، باعترافات تفصيلية، وأقرت بارتكاب الواقعة، وبسؤالها عن الدافع وراء ارتكاب الواقعة قالت: "عندى 3 أولاد وقتلتها وأنا مش حاسة بنفسي".

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها.

وتوصلت التحريات إلى تورط جارة الضحية في ارتكاب الجريمة، حيث استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي وخنقتها وتخلصت من جثتها، وتمكن رجال المباحث أبو النمرس من ضبطها.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.