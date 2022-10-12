اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:42 م
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القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من شخص فى العمرانية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:14 م
القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول من شخص فى العمرانية متهم
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص فى العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص لسرقة هاتفه المحمول، أثناء سيره بأحد شوارع العمرانية. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل خطف هاتف محمول من المجنى عليه وفر هاربا بواسطة دراجة بخارية، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردته وضبطه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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