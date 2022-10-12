اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
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الصومال ومحكمة العدل الدولية يبحثان سبل تعزيز التعاون

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص
الصومال ومحكمة العدل الدولية يبحثان سبل تعزيز التعاون الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور مع رئيسة محكمة العدل الدولية جوان إي دونوجو سبل تعزيز التعاون واستفادة الصومال من عمل قضاة المحكمة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الشعب الصومالي إلى هولندا، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، أنشطة وتاريخ محكمة العدل الدولية.
 
ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الشعب الصومالي عن شكره وتقديره لرئيسة محكمة العدل الدولية.. فيما تعهدت رئيسة محكمة العدل الدولية بدعم المحكمة للصومال في تحسين الخدمات القضائية.

الصومال

محكمة العدل الدولية

مجلس الشعب الصومالي

البرلمان الصومالى

هولندا



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