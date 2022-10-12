الصومال ومحكمة العدل الدولية يبحثان سبل تعزيز التعاون

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بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور مع رئيسة محكمة العدل الدولية جوان إي دونوجو سبل تعزيز التعاون واستفادة الصومال من عمل قضاة المحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الشعب الصومالي إلى هولندا، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، أنشطة وتاريخ محكمة العدل الدولية.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس الشعب الصومالي عن شكره وتقديره لرئيسة محكمة العدل الدولية.. فيما تعهدت رئيسة محكمة العدل الدولية بدعم المحكمة للصومال في تحسين الخدمات القضائية.