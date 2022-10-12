السجن 16 سنة لمتهم و13 لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالسجن 6 لإحرازه سلاحا ناريا بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم، كما عاقبت المتهم "م.ث" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات والسجن 3 سنوات بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين وكمية من أكياس الشابو كما تم ضبط سلاح نارى بحوزتهما ، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.