السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما 5 لفافات هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " ه.ج.ع" و"م.ع.ج" وغرامة مائة ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6682 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المخدرات بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "ه.ج.ع" عاطل و" م.ع.ج" عاطل ، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهمين داخل سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي عدد لفافتين من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على لفافتين مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها علي قطعة متحجرة لذات المخدر وميزان حساس.

وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج لعملية البيع وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .