الرئيس التنفيذى لـ"اتصالات مصر": مستمرون فى ضخ الاستثمارات بالسوق المصرى

رسالة دبي – هبة السيد

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إحدى شركات مجموعة e&، إن الشركة مستمرة في الاستثمار لتطوير الشبكة ودعم الخدمات المقدمة للعملاء بمصر، دون النظر للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك لأن قطاع الاتصالات، إحدى القطاعات التي لا تتأثر بسهولة بأية متغيرات، حيث تميل الشركات العاملة بالقطاع إلى الاستثمار على المدى طويل الأجل، مدللًا على حديثه بأن الشركة ضخت استثمارات جديدة حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "متولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش معرض جيتكس دبي 2022، أن أهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع الاتصالات هي ارتفاع التكاليف، مضيفًا في هذا الصدد أن تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يؤثر على أداء الشركة؛ لأن جزء كبير من استثمارات الشركة يتم استيراده من الخارج، بجانب شراء رخص الاتصالات بالدولار، مما يؤثر على زيادة التكلفة على الشركة.

أكد حازم متولي، أنه رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري، إلا أن الشركة مستمرة في ضخ استثمارات جديدة لقناعتها بأساسيات السوق المصري، ولذا تعمل الشركة على ضخ استثمارات على المدى طويل الأجل، وتبني خطط لمواجهة التحديات قصيرة الأجل.