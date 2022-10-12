الذكرى الـ 30 .. تفاصيل زلزال 92 على القاهرة وخسائره × 10 معلومات

كتب محمود راغب

تحل اليوم علينا الذكرى ال 30 على وقوع أحد أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدتها مصر، وهو زلزال 1992 المدمر ، والذى كان سبب فى مصرع العشرات وتشرد بسببه المئات جراء الخسائر التى تسبب فيها ذلك الوقت، ويعد الزلزال الأكثر تأثيرا على القاهرة بعد زلزل عام 1847.



وينشر "اليوم السابع" فى 10 نقاط جميع التفاصيل الخاصة بزلزال 1992 كما يلى: 1- وقع فى يوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا تقريبا.

2- كان مركزه السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.

3- استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.

4- أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.

5- بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادى بالنسبة لقوته.

6- تسبب فى وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالى 50000 شخص.

7- شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

8- هذا الزلزال هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التى أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.

9- أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.

10- أصيب 216 مسجدا و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.